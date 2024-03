Cresce ancora la tensione intorno alla famiglia reale britannica dopo la scomparsa dalla scena pubblica della principessa Kate Middleton, operata all’addome il 18 gennaio scorso. A far molto discutere sono anche la fotografia ritoccata con photoshop e del video in cui Kate appare insieme al marito William. E così, per cercare di rompere l’assedio, i principi di Galles starebbero preparando un comunicato ufficiale. Almeno secondo quanto racconta sul Daily Mail l’esperta di affari reali Rebecca English.

Lo sfogo di William e Kate

Secondo quanto scritto da Rebecca English sul tabloid britannico, William e Kate avrebbero perso la pazienza di fronte agli ultimi avvenimenti e sarebbero pronti a fare una dichiarazione pubblica per confutare tutte le false teorie che si sono susseguite negli ultimi giorni.

Il principe William vorrebbe però evitare di esporsi pubblicamente ma, scrive la giornalista, “ci sono molte cose che vorrebbe dire perché è ora di mettere fine a tutte queste teorie del complotto. Inoltre, si legge che per il futuro re “è stato difficile vedere la reputazione di sua moglie distrutta dal tribunale dell’opinione pubblica come lo era stata quella della sua defunta madre”. Secondo la fonte consultata dalla English, molto vicina alla famiglia reale, William sarebbe molto “arrabbiato, frustrato e profondamente deluso per ciò che è accaduto nelle ultime settimane”. E avrebbe un solo un pensiero in tesa: “Quando finirà tutto?”.

