Uccide la suocera a coltellate

Omicidio in famiglia a colpi di coltello. È successo tutto in pochi minuti. L’assassina è stata fermata, sul posto ci sono ancora gli inquirenti per fare altri rilievi. Il fatto è accaduto a Pietraperzia, in provincia di Enna, nella casa della vittima, Margherita Margani. A ucciderla è stata la moglie del figlio, una donna di 32 anni. L’omicidio è stato cruento, la vittima è stata ripetutamente colpita alla gola e ad altri organi vitali con un coltello da cucina. L’assassina presunta aveva provato a scappare, ma i carabinieri l’hanno subito arrestata.

