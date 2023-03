Ucraina, Biden ha deciso: spallata finale

Il presidente Usa, Joe Biden, ha deciso di dare la spallata finale ai russi e mettere fine alla guerra in Ucraina. Mercoledì 15 marzo, il presidente ha incontrato il ministro della Difesa, Lloyd Austin, e i membri dell’amministrazione interessati. “Non c’è più tempo da perdere. Stiamo mettendo insieme le armi e i mezzi militari che consentiranno agli ucraini di riconquistare il territorio perduto”. Le dichiarazioni di Austin non lasciano spazio a dubbi. La controffensiva Usa dovrebbe partire a maggio.

>>>>>Biden invia gli Abrams in Ucraina: “Supportiamo Kiev”

Joe Biden e la visita a sorpresa al suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky

Ucraina, gli Usa preparano la spallata finale ai russi

Due mesi sono il lasso di tempo necessario per completare l’addestramento all’uso delle armi e dei mezzi che gli Stati Uniti hanno fornito a Kiev. L’invio massiccio di armamenti prosegue ininterrotto dallo scorso autunno, quando il presidente Zelensky avvisò dell’imminente nuova offensiva di Mosca. In Ucraina sono confluiti centinaia di carri armati e veicoli blindati, compresi otto mezzi blindati in grado di gettare i ponti per guadare il fiume Dnipro, la linea di trincea che si è formata nel Sud Est del Paese.

Occorre anche rifinire l’addestramento dei militari all’uso dei sofisticati congegni inviati dagli Usa, dal Regno Unito e dalla Nato. Informative del Pentagono, inoltre, hanno seri motivi per ritenere che sia l’esercito regolare russo che le potenti legioni mercenarie della Wagner siano arrivati al limite e questo è il momento di colpire. L’altra faccia della medaglia è che anche il blocco occidentale potrebbe avere seri problemi a breve. L‘industria pesante non è attrezzata per le esigenze di una economia di guerra. Da tempo scarseggiano le munizioni per l’artiglieria e per i sistemi di difesa aerea. Questo giustifica la fretta di Biden e del suo generale Austin.