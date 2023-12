Un consigliere comunale di un villaggio dell’Ucraina occidentale ha lanciato granate sul pavimento durante una riunione del consiglio venerdì mattina, ferendo 26 persone e scatenando il caos.

L’incidente è avvenuto nella città di Keretsky, situata nella tranquilla regione della Transcarpazia (Zakarpatia) in Ucraina occidentale dopo circa 90 minuti di riunione del consiglio, come hanno riferito i media.

Il video dell’incidente mostra il consigliere entrare nella sala del consiglio e, con un gesto inaspettato e scioccante, estrarre le granate, lanciandole tra i suoi colleghi impegnati in una discussione. La sala, un tempo luogo di dibattito democratico, si è trasformata in un campo di battaglia, gettando nel panico i presenti.

L’attacco trasmesso live su Facebook

La riunione era trasmessa in livestreaming su Facebook e il video dell’attacco è diventato rapidamente virale sulle piattaforme dei social media.

La polizia non ha ancora fatto commenti sull’assalitore o sulle sue motivazioni, ma i media ucraini lo hanno identificato come Serhii Batryn e hanno riferito che aveva un reclamo di lunga data con il consiglio, riguardante un aumento di stipendio in tempo di guerra per il leader del consiglio.

Secondo i media ucraini, Batryn era uscito dalla riunione per poi rientrare quando ha fatto esplodere le granate. L’indagine è in corso per comprendere le ragioni dietro questo gesto estremo e inaudito.

L’incidente ha scosso la nazione, già martoriata da un pesante conflitto

Situata lontano dai fronti di guerra con la Russia, la Transcarpazia è nota per la sua diversità etnica, inclusa una significativa minoranza di origine ungherese. Questo atto di violenza è particolarmente scioccante considerando la natura pacifica e multiculturale della regione.

L’incidente ha scosso non solo la comunità locale ma anche il panorama politico nazionale, sollevando interrogativi sulla sicurezza e la stabilità in un paese già tormentato da conflitti e tensioni. Le autorità stanno ora affrontando la sfida di garantire la sicurezza dei loro cittadini e di prevenire futuri atti di violenza in un contesto già difficile.

