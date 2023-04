Ucraina, decisione storica: aerei europei contro la Russia. Li autorizza la Germania tramite la Polonia

La Germania autorizza Polonia a inviare aerei a Kiev. La Germania ha autorizzato la Polonia a consegnare cinque caccia all’Ucraina. Lo rende noto il ministero della Difesa tedesco, in un comunicato. Si tratta dei Mig-29 della Ddr, venduti a Varsavia nel 2002. Sarebbe una svolta storica nelle relazioni Nato. Non in positivo, purtroppo, perché questa è un’azione che porta di fatto a un impegno quasi diretto nel conflitto tra Ucraina e Russia.

>>>>>Attentato al blogger Tatarsky, mandato interpol per gli autori

Germania autorizza Polonia a inviare aerei a Kiev

La Germania autorizza la Polonia a consegnare aerei a Kiev. Si tratta di cinque caccia Mig-29 inviati all’Ucraina, secondo quanto annunciato dal ministero della Difesa tedesco in un comunicato. Questi aerei, originariamente appartenenti alla ex Germania Est (DDR) e venduti alla Polonia nel 2002, saranno ora trasferiti all’Ucraina.

I Mig-29 sono aerei da combattimento di quarta generazione, sviluppati nell’Unione Sovietica negli anni ’70 e ’80. Sono noti per la loro agilità e capacità di combattimento aereo, e possono essere utilizzati per una vasta gamma di missioni, tra cui intercettazione aerea, attacco al suolo e difesa aerea. I Mig-29 sono ancora in servizio in molti paesi, compresi l’Ucraina e la Polonia.