Ucraina, identificato il soldato ucciso a freddo dai militari russi

Il soldato ucraino ucciso dai militari russi è stato identificato. Secondo quanto riportato da fonti ucraine attendibili su Telegram, “la vittima è Tymofiy Mykolayovych Shadura, un soldato della 30a brigata”. Shadura, che aveva circa 40 anni, ha preso parte alla battaglia di Bakhmut. Era considerato disperso dallo scorso 3 febbraio.

>>>>>Tosi come Berlusconi: “La guerra in Ucraina? Colpa di Zelensky”

Tymofiy Mykolayovych Shadura

Ucraina, chi era il soldato ucraino ucciso a freddo dai russi

Si chiamava Tymofiy Mykolayovych Shadura, faceva parte della 30a brigata, fa sapere l’esercito ucraino su Telegram. Tymofiy, che combatteva sul fronte di Bakhmut, era disperso dal 3 febbraio. Ora quel 40enne con la sigaretta in bocca, che guarda senza paura il nemico gridando “Slava Ukraini!” (“Gloria all’Ucraina”), prima di ricevere i colpi mortali, è ormai un eroe nazionale. La brigata ha confermato la sua morte e i suoi compagni d’armi lo hanno ricordato con un post sulla pagina ufficiale della brigata.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha espresso il suo cordoglio per la tragedia e ha sottolineato che l’Ucraina non dimenticherà mai coloro che hanno dato la vita per la libertà del paese. La famiglia di Shadura ha confermato la sua identità, chiedendo rispetto e silenzio. Nel frattempo, il dipartimento investigativo del servizio di sicurezza ucraino sta lavorando per identificare i responsabili dell’omicidio.

Il procuratore generale dell’Ucraina, Andriy Kostin, ha dichiarato che l’autorità ha aperto un’indagine ai sensi della legge del paese contro la “violazione delle leggi e dei costumi di guerra” e che tutti i soggetti coinvolti saranno ritenuti responsabili nei confronti della legge. La guerra ha leggi e norme di diritto internazionale, che il regime criminale russo sta sistematicamente trascurando. Prima o poi, il delitto sarà punito.

Leggi anche: Ucraina, la testimonianza del comandante della Wagner fuggito in Norvegia, Russia, padre e figlia arrestati per un disegno.