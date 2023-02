Usa, abbattuti oggetti misteriosi: “Non è esclusa l’ipotesi extraterrestre”

Che cosa sta succedendo nei cieli degli Usa? È quello che si chiedono sia i semplici cittadini che i vertici militari dopo l’apparizione di misteriosi oggetti volanti non identificati. Nel primo caso, il 4 febbraio scorso, sembra proprio si trattasse di un pallone aerostatico di fabbricazione cinese, utilizzato secondo le accuse per spiare le tecnologie militari dei nemici a stelle e strisce. Ma nei casi successivi, quelli degli abbattimenti avvenuti in Alaska e sopra lo Yukon nel Canada nord-occidentale, gli oggetti sembrano di natura diversa. Tanto da far sospettare ad un importante ufficiale dell’esercito che si possa trattare di oggetti di origine extraterrestre. Degli Ufo insomma.

Abbattuti oggetti misteriosi negli Usa

Secondo quanto riferisce l’emittente britannica Bbc, l’esercito Usa non è al momento affatto sicuro dell’origine dei tre oggetti volanti abbattuti nei giorni scorsi nei cieli nord-americani. Secondo un ufficiale militare potrebbe trattarsi di un “tipo di pallone gassoso”, oppure di un oggetto alimentato con “un qualche tipo di sistema di propulsione”. Anche se il militare non esclude affatto che si possa trattare di oggetti di origine extraterrestre. Nel caso dell’oggetto abbattuto sul lago Huron nel Michigan, vicino al confine con il Canada, ad esempio, si trattava di una “struttura ottagonale” ovviamente priva di equipaggio.

Ipotesi oggetti di origine extraterrestre e Ufo

“Non li classificherò come palloncini. Li chiamiamo oggetti per un motivo. – dichiara il responsabile del comando settentrionale degli Usa, il generale Glen VanHerck – Quello che stiamo vedendo sono oggetti molto, molto piccoli che producono una sezione radar molto, molto bassa. Lascerò che la comunità dell’intelligence e la comunità del controspionaggio indaghino e capiscano. Ma non ho escluso nulla a questo punto”, conclude facendo riferimento al fatto che possa trattarsi di Ufo e di oggetti di origine extraterrestre.

Se nel caso dell’oggetto volante abbattuto al largo della costa della Carolina del Sud il 4 febbraio non sembrano esserci dubbi sia di fabbricazione cinese, negli altri due casi non sembra proprio trattarsi di palloni spia. “Erano molto più piccoli dei palloni spia cinesi e non li caratterizzeremo in modo definitivo fino a quando non saremo in grado di recuperare i detriti”, fa sapere un portavoce della Sicurezza Nazionale della Casa Bianca. Resta ancora intatto dunque il mistero sui presunti Ufo abbattuti negli Usa.

