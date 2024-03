Ecco come ci spiano nei supermercati! L’elenco dei punti vendita in cui lo fanno (il VIDEO)

Il suo nome è Veesion. Si tratta di un nuovo software spia francese che può monitorare le persone mentre fanno la spesa nei supermercati. All’apparenza sembra un’innovazione innocua, ma in molti già parlando di controllo sociale, in pieno stile cinese e con evidenti ricadute sulla privacy e anche sulle libertà individuali.

Secondo quanto riporta Il Giornale, in Italia Veesion è già utilizzato da oltre cento punti vendita della catena Carrefour Express e Carrefour Market. I ricercatori della start up nata a Parigi, specializzata in intelligenza artificiale e sicurezza, che hanno sviluppato il software, hanno dichiarato però che non usa il riconoscimento facciale e non tiene neppure conto del tracciamento dei clienti o della registrazione dell’identità.

Come funziona Veesion: il video

Veesion funziona invece attraverso il riconoscimento gestuale, mediante l’algoritmo della gestualità. “Si basa sui più recenti progressi del Deep Learning per rilevare automaticamente i gesti associati al furto in tempo reale nei supermercati partendo dalle telecamere di sorveglianza esistenti”, si legge sul sito dell’azienda francese.

Da anni ormai tutti i supermercati, e spesso anche i piccoli negozi, sono dotati di impianti di videosorveglianza. Ma Veesion rappresenta qualcosa di diverso: combinato con le immagini stesse della videosorveglianza, il software può analizzare tutto ciò che registrano le telecamere e avvisare in tempo reale, attraverso alcune notifiche su tablet, telefonini o computer, e anche alle casse, “se tra gli scaffali si aggira qualcuno che sta compiendo strani movimenti”. Una volta che la notifica arriva sul telefono o sul tablet, l’agente di sicurezza “sarà in grado di fermare il ladro prima che scappi”. Il software era stato messo a punto già nel 2018, ma ha iniziato a essere operativo soltanto nel 2021. Al momento i principali clienti in Francia sono Carrefour, MD, Conad, Sigma e Crai.

