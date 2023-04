La Venere di Botticelli diventa influencer, Vittorio Sgarbi indignato: “Roba da Ferragni”

Che cosa c’entra Chiara Ferragni con la Venere di Botticelli? Apparentemente proprio nulla. Ma ad accostare il nome della nota influencer milanese a quello di una delle più conosciute opere d’arte italiane è stato il sottosegretario alla Cultura del governo Meloni, Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte decide di commentare a modo suo l’iniziativa presa dal ministro del Turismo Daniela Santanchè di rendere in pratica simile ad una influencer la figura della Venere di Botticelli.

La Venere di Botticelli diventa influencer

La campagna pubblicitaria in cui la Venere di Botticelli viene resa una virtual influencer con tanto di profilo Instagram (venereitalia23), è nata da un’idea del gruppo Armando Testa. Ed è poi stata presentata ieri in conferenza stampa dal ministro del Tursimo Daniela Santanchè, accompagnata dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, dal ministro per lo Sport Andrea Abodi e dall’amministratrice delegata dell’Enit Ivana Jelinic. Ma l’iniziativa non è piaciuta per niente Sgarbi che decide di tirare in mezzo anche Chiara Ferragni.

Il paragone di Sgarbi tra la Venere di Botticelli e la Ferragni

“Nel momento in cui parliamo tre ministri presentano la Venere di Botticelli vestita da ciclista, con la scritta Open to meraviglia: un paradosso. – protesta Vittorio Sgarbi – Ma la pubblicità all’Italia la fanno le opere d’arte, senza bisogno di travestirle. Giacché la Venere è nuda sarebbe stato meglio vederla così, senza bisogno di travestirla in quel modo: è una roba da Ferragni”.