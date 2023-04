Venezia, inferno di fuoco sul ponte verso Mestre

Un pullman di linea è andato a fuoco mentre si trovava circa a metà del ponte translagunare tra Venezia e Mestre, bloccando completamente il traffico in entrambe le direzioni. Il motore del bus è andato in fiamme e la parte posteriore dell’autobus è stata avvolta dalle fiamme. Fortunatamente, i passeggeri sono riusciti a mettersi in salvo scendendo a terra e non ci sono state conseguenze per loro. Sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme, ma il pullman è stato completamente distrutto.



Il bus Atvo, che copre i collegamenti extraurbani, era partito da Treviso e aveva fatto una sosta a Mestre, dove erano scesi quasi tutti i passeggeri, prima di ripartire alla volta di Venezia con otto persone a bordo. Circa a metà del ponte, l’autista del pullman si è accorto del fumo che usciva dal lato posteriore del mezzo e ha subito fermato il bus, facendo scendere i passeggeri. Tuttavia, non è stato possibile spegnere le fiamme con un estintore e i vigili del fuoco sono stati chiamati sul posto per domare l’incendio.



La circolazione dei treni sulla linea ferroviaria che corre parallela al ponte non è stata interrotta, assicurando i collegamenti con la terraferma. La Polizia locale ha vietato il transito a piedi sul ponte per il rischio di esplosione. Al momento, non si conoscono le cause dell’incendio, ma una prima ricostruzione suggerisce che un componente meccanico del mezzo abbia ceduto, facendo finire il carburante sul motore rovente e innescando così il rogo.



L’incidente ha causato disagi per i viaggiatori e i residenti della zona, con lunghe file di automezzi sul ponte bloccato. Si spera che una volta spento l’incendio, sarà possibile effettuare un’analisi tecnica per capire da dove siano partite le fiamme e prevenire futuri incidenti.