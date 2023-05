Venezia: Mistero nel Canal Grande, le acque diventano verdi fluo

È con stupore che i residenti e i turisti di Venezia si sono svegliati questa mattina, scoprendo il Canal Grande trasformato in un rio di colore verde fluorescente. Solo poche ore dopo l’inizio della Vogalonga, la tradizionale regata non competitiva che dal 1974 sottolinea il problema del moto ondoso, la tinta delle acque della laguna ha subìto una svolta inattesa.



Non pare che si tratti di una sostanza inquinante. Sembra piuttosto che il colore sia causato da un tracciante, un tipo di liquido spesso usato per individuare perdite o dagli speleologi. Ma la domanda che tutti si pongono è: come è arrivato nel Canal Grande?



Le analisi sono già in corso. L’Arpav, l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, sta conducendo esami accurati per determinare la composizione del liquido misterioso, che è affiorato dal canale che collega Campo San Luca al Canal Grande e si è rapidamente diffuso, tingendo la superficie dell’acqua di un verde brillante.



Contemporaneamente, la polizia locale sta analizzando le registrazioni delle telecamere della zona, nella speranza di identificare chiunque possa aver versato la sostanza nel canale.



L’evento, oltre a destare sconcerto, ha anche suscitato reminiscenze di un famoso gesto artistico. Infatti, nel 1968, l’artista argentino Nicolas Garcia Uriburu versò un liquido verde fluorescente nel Canal Grande per protestare contro l’inquinamento dell’acqua nell’azione “Actions in Nature”. Proprio in questi giorni, la Tate ospita la mostra “Joseph Beuys and Nicola Garcia Uriburu”, in cui sono esposti documenti e opere legate a quella storica performance.



Mentre l’indagine procede, le autorità locali sono in piena mobilitazione. Il prefetto ha convocato una riunione d’urgenza per discutere l’insolito fenomeno. “Stamattina nel Canal Grande di Venezia è apparsa una chiazza di liquido verde fosforescente, segnalata da alcuni residenti all’altezza del Ponte di Rialto. Il prefetto ha convocato una riunione urgente con le forze di polizia per approfondire l’origine del liquido”, ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, su Twitter.



Per ora, il mistero persiste. Le acque verdi del Canal Grande, intanto, continuano a fluire, un irriverente monito della fragilità dell’equilibrio della laguna, nonché un inatteso tributo all’arte di protesta di Nicolas Garcia Uriburu.