Sindaco Tidei, il giornale svela tutto: “Ecco cosa si vede nel video. Di tutto” Cronaca

È scontro tra il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei e il quotidiano La Verità. Il primo cittadino afferma che in uno dei due presunti video hot, quello registrato nella sala riunioni del Comune in provincia di Roma, ci sarebbero “soltanto effusioni”. Il giornale diretto da Maurizio Belpietro, al contrario, lo smentisce raccontando nei minimi particolari cosa si vede in quel video.

Leggi anche: Video hot con il sindaco, lo sfogo dell’uomo: “Ma quella la conosco, ecco chi è” Video hot: La Verità smentisce il sindaco Tidei Il video in questione è quello che ha per protagonista, oltre a Tidei, una donna che è anche la moglie di un tecnico, oppositore politico di Tidei, a cui l’amministrazione comunale ha proposto una consulenza da 53mila euro. Dopo l’imbarazzante intervista rilasciata dal marito, la donna ha ammesso di aver fatto sesso con il sindaco chiedendone quindi le dimissioni. Altro che “effusioni”. Tidei per tutta risposta ha parlato di una “vendetta politica” e di “metodi mafiosi”. Ora il contenuto del video raccontato da La Verità contribuisce a fare chiarezza sulla vicenda. La Verità sostiene dunque di aver visionato il video hot di Tidei che avrebbe una durata di circa un’ora. I dialoghi tra i due amanti e il loro rapporto si svolgono quasi tutti al buio. Ma per circa dieci minuti, invece, le immagini sono molto chiare. Dopo l’amplesso il sindaco si vanta con orgoglio: “Oggi lo abbiamo fatto due volte”. Lei gli risponde: “Ma cosa hai oggi?”. E lui scherza: “Mi viene l’infarto stasera. Se mi si ferma il cuore mi serve un massaggio cardiaco”.

Insomma, nel video i due amanti sembrano avere molta confidenza reciproca. La donna indossa dei collant neri e un vestito verde, mentre il sindaco Tidei ha dei boxer scuri e la camicia a righe. Sempre secondo il racconto de La Verità, i due sono indecisi se recarsi insieme nella vicina Santa Severa. Poi lei racconta di aver preparato un “polpettone bono con mozzarella e speck”, mentre per il marito avrebbe comprato la valeriana. Lui invece decide di non rispondere ad una telefonata di un suo collaboratore esclamando: “Se devo rispondere a tutti i consiglieri e agli assessori…”. Insomma, non solo “effusioni”.

Leggi anche: Il sindaco ripreso mentre intrattiene rapporti sessuali con due donne in comune