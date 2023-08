Violenza di gruppo in Campania, minorenni tutti i coinvolti. Due cugine di 13 anni sarebbero state violentate in gruppo da sei coetanei a Caivano, nel Napoletano. A riportarlo è Il Mattino. L’episodio sarebbe avvenuto a luglio nella zona di Parco Verde. L’avvenuta violenza è stata certificata dagli accertamenti medici. In attesa di comprendere le dinamiche del fatto, le due vittime si trovano ora in affidamento in una casa famiglia lontano dal paese. L’accaduto, accertato anche dall’analisi delle chat tra gli aggressori, risalirebbe all’inizio dello scorso luglio. I sei ragazzini, nel giro delle amicizie delle vittime, hanno organizzato una finta festa in un capannone abbandonato, convincendole a partecipare.

Il quartiere di Parco Verde a Caivano

