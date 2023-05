Violenza sessuale, le urla attirano i passanti: aggressore arrestato

Violenza sessuale, ragazza salvata dai passanti. È successo ieri notte, intorno all’una, in pieno centro a Pavia. La ragazza, 24 anni, camminava tra corso Cavour e via Porta Marica. Un uomo di 33 anni, di origini nigeriane, l’ha avvicinata e l’ha aggredita. Prima che avvenisse lo stupro, per fortuna, la ragazza è riuscita ad attirare i passanti con le sue grida disperate. Alcune persone si sono avvicinate, provocando la fuga dell’aggressore. Le forze dell’ordine sono riuscite a bloccarlo dopo un breve inseguimento. L’uomo è stato accusato di tentata violenza e di resistenza e aggressione a pubblico ufficiale, avendo tentato di aggredire un ufficiale e tentato di allontanarsi ancora. Il trentatreenne si trova nel carcere pavese di Torre del Gallo, in attesa dell’udienza dal Gip.

