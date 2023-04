Milano, ragazza di 20 anni violentata in stazione Centrale mentre cerca di prendere un treno Cronaca, Web

Ennesima violenza sessuale in una stazione ferroviaria italiana. Accade alla stazione Centrale di Milano dove una ragazza di circa 20 anni ha denunciato di essere stata violentata da un uomo mentre cercava di prendere il treno per Parigi. La gravissima aggressione è avvenuta intorno alle 6 di mattina di giovedì 27 aprile, ma la notizia sta facendo il giro degli organi di stampa soltanto in queste ore.

Secondo quanto ha raccontato la giovane vittima di violenza sessuale alla stazione Centrale di Milano, si stava dirigendo verso il binario dove si trovava il treno diretto a Parigi che avrebbe dovuto prendere, quando è stata afferrata da uno sconosciuto, trascinata dentro ad un ascensore, picchiata e poi violentata. Da quanto si apprende, il presunto autore dell'aggressione sessuale potrebbe essere stato un uomo senza fissa dimora che al momento si trova in stato di fermo dopo essere stato identificato dalla polizia. Le indagini su questo nuovo caso di violenza sessuale in una stazione italiana stanno comunque proseguendo. La procura di Milano e la polizia ferroviaria vogliono infatti cercare di capirci di più su quanto avvenuto. Ciò non toglie che ciò che è accaduto è di una gravità assoluta, se si tiene conto anche che l'aggressione è avvenuta di prima mattina, quando la stazione Centrale si stava riempiendo di pendolari e viaggiatori.

L’ennesima violenza sessuale, avvenuta stavolta alla stazione di Milano, dimostra ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, la situazione di emergenza in cui versano diversi luoghi del nostro Paese, divenuti ormai terra di nessuno e indisturbato terreno di caccia per criminali di ogni tipo, dai borseggiatori agli stupratori. Ora la giovane vittima dello stupro è stata affidata ad alcuni specialisti che dovranno fornirle il massimo supporto, in modo da farle superare al più presto possibile il trauma subito. Intanto tra le donne si diffonde la paura di girare da sole sui treni e nelle stazioni.

