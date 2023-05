Virginia von Fürstenberg, la tristezza di Lapo: “Era come me” People

Lapo Elkann è in lutto per la morte della cugina Virginia Maria Clara von Fürstenberg, avvenuta ieri sul terrazzo dell’Hotel Palace di Merano, in provincia di Bolzano. La stilista e artista di 48 anni, nipote di Gianni Agnelli, era figlia di Elisabetta Guarnati e Sebastian Egon von Fürstenberg, fondatore di Banca Ifis. Lapo Elkann ha espresso il suo dolore pubblicamente sui social, scrivendo su Twitter: “Sono molto triste per la sua morte”. Elkann si sentiva vicino alla cugina perché sapeva che lei lottava con demoni simili ai suoi. Virginia von Fürstenberg era conosciuta per la sua bellezza e la sua creatività, ma negli ultimi mesi era stata al centro di una controversa vicenda quando si era allontanata da casa per alcuni giorni, alimentando l’ipotesi di una scomparsa misteriosa.

Lapo Elkann ha ricordato la cugina come una donna con un cuore d’oro, una mamma amorevole e con un sorriso vero. “Riposa in pace”, ha scritto, “che Dio ti porti in paradiso dove meriti di andare”.

Virginia von Fürstenberg era nata a Genova il 5 ottobre 1974 ed era diretta discendente del casato nobiliare tedesco originario della regione del Baden-Wurttemberg. I suoi nonni erano il principe Tassilo e Clara Agnelli, sorella dell’avvocato Gianni, presidente della Fiat dal 1966 al 2003.