La Juventus è ancora sotto shock per la penalizzazione di 10 punti per il caso plusvalenze inflitta dalla Corte d’Appello della Figc. Il club bianconero comunque non si arrende e punta a fare ricorso per riottenere quei punti necessari per tornare in zona Champions league. Intanto, però, anche in casa Juve ci si avvicina la resa dei conti e si rischia il tutti contro tutti. Lo dimostra la durissima polemica social scatenata da Lapo Elkann contro Evelina Christillin dopo le dichiarazioni rilasciate dalla tifosissima della Juventus, ma soprattutto membro aggiuntivo Uefa nel Consiglio della Fifa.

Leggi anche: Caso plusvalenze, l’idea del governo fa tremare la Juventus: “Se colpevole sequestrategli lo stadio”

E sono proprio le ulteriori sanzioni che potrebbe stabilire la Uefa che stanno facendo preoccupare tifosi e dirigenza della Juventus. Nel corso di un’intervista a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, Evelina Christillin ha lasciato intendere come presto la Uefa sarebbe intervenuta sulla questione. “C’è anche la variabile Uefa: nel momento in cui le sentenze italiane diventano definitive, poi verranno prese delle decisioni anche in sede Uefa. E poi c’è il secondo filone della manovra stipendi. Juve esclusa dalle coppe dalla Uefa? Scenario possibile”, queste le sue parole che hanno fatto infuriare Lapo Elkann.

Lapo Elkann fa a pezzi Evelina Christillin

“È grottesca per me è una senza anima e senza dignità è vergognosa, un’arrampicatrice sociale, povera donna”, così Lapo Elkann affonda Evelina Christillin, rispondendo sul suo profilo Twitter a Edoardo Mecca, imitatore e speaker di Radio 105, che gli chiedeva un parere sulle ultime dichiarazioni dell’intima amica della figlia dell’avvocato Gianni Agnelli, Margherita.