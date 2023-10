Vomito e sonnolenza, Lucia muore a 11 anni dopo essere stato dimessa dal pronto soccorso

Tragedia nel napoletano. Una bimba di soli 11 anni è morta al Santobono di Napoli dopo esser stata ricoverata con vomito e mal di testa per due volte a distanza di circa 24 ore. La ragazzina è arrivata in pronto soccorso la sera di domenica 22 ottobre per la prima volta. Qui è stata trattata con un farmaco antinfiammatorio e dimessa dopo alcune ore in osservazione, come riporta il Mattino. Poi, la ricaduta e il nuovo ricovero.

Dai primi accertamenti si parla di edema cerebrale diffuso

La bimba, giunta in ambulanza all’ospedale, era in preda ad uno stato soporoso e a continui episodi di vomito. I medici l’hanno ricoverata in Rianimazione e l’hanno subito sottoposta a una Tac. La risonanza magnetica ha mostrato un edema cerebrale diffuso. Lucia S., questo il nome della piccola, è stata operata d’urgenza, ma le sue condizioni sono peggiorate, fino al decesso. I medici nel frattempo hanno richiesto l’autopsia, ma su denuncia dei genitori è intervenuto il sequestro della documentazione clinica e della salma.

L’ipotesi è quella di meningite fulminante

L’ipotesi più accreditata per ora, sembra essere quella di meningite fulminante.

