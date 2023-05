Walter Nudo contro la pubblicità di Valentino, esplode la polemica social: “Confonde i giovani”

Walter Nudo diventa bersaglio di una furibonda polemica social. Tutta colpa del video che il modello e attore ha postato sul suo profilo Instagram. Nudo si trovava a transitare per l’aeroporto di Linate a Milano quando sulle pareti ha notato il poster della nuova pubblicità della casa di moda Valentino. A suo parere i modelli e le modelle ritratti nell’immagine non trasmettono alcuna mascolinità o femminilità ben definita. Anzi, confonderebbero i giovani. Parole che fanno esplodere la rabbia degli haters che lo accusano di avere una mentalità arretrata e ormai superata dai tempi. Lui è costretto a replicare con un altro video.

Walter Nudo critica la pubblicità di Valentino

“Voglio condividere con voi una cosa. – così Walter Nudo nel primo video – Sono a Linate e sto vedendo questa pubblicità qua di Valentino. In questa pubblicità non vedo nessuna mascolinità e nessuna femminilità. Se questo è il messaggio che diamo ai ragazzi che lo vedono, i ragazzi non hanno punti di riferimento, non hanno basi”.

“Quindi se poi escono fuori di testa con questa confusione, è normale! – prosegue Walter Nudo – Se poi hanno bisogno di andare da uno psicologo è normale, perché non li aiutiamo per niente. Cerchiamo di essere più chiari. Noi vaccinati, anzi, noi grandi, cerchiamo di avere più responsabilità e far capire cosa è maschile e cosa è femminile. Perché in una coppia questo è importante”, conclude puntando il dito contro la pubblicità di Valentino.