L’allarme della polizia: attenti alla truffa dello squillo, ecco come difendersi

In Italia torna la paura della wangiri. Non si tratta di una strana malattia o di un pericoloso virus, ma di una truffa telefonica: la cosiddetta truffa dello squillo. La prima volta se ne parlò nel febbraio del 2004. Ma ogni tanto i cyber truffatori ci riprovano a spillare denaro dai telefonini delle loro povere vittime. Anche stavolta è la polizia a lanciare l’allarme per mettere in guardia tutti gli utenti. Ecco allora come funziona la wangiri e come difendersi.

Torna la wangiri: la truffa dello squillo

Per prima cosa bisogna precisare che con la truffa dello squillo il malintenzionato non può svuotare il credito di un cellulare facendo soltanto un semplice squillo. Ma c’è bisogno della involontaria collaborazione della persona che riceve la chiamata affinché ciò avvenga. Il nome wangiri deriverebbe poi da una espressione giapponese che indica più o meno l’azione di fare uno squillo ad un telefono per poi riattaccare subito. Lo scopo di questo gesto è quello di suscitare la curiosità di chi riceve la telefonata per indurlo a richiamare quel numero sconosciuto.

Ma non è tutto, perché la truffa dello squillo viene messa in atto di solito quando una persona non può rispondere subito, come di notte ad esempio. E gli squilli vengono ripetuti più di una volta. Quasi sempre si tratta di numeri telefonici con prefissi internazionali, come quelli di Cuba, Gran Bretagna, Kosovo, Moldavia o Tunisia. Come già accennato, solo con lo squillo la wangiri non funziona. La truffaparte quando la malcapitata vittima decide di richiamare.