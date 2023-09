Paura a Milano. 50 dipendenti della nota azienda dell’e-commerce Yoox Net-a-porter hanno infatti inalato una sostanza nociva non ancora identificata. Per questo motivo sono stati fatti evacuare questa mattina dagli uffici milanesi della società in via Morimondo 17. In 37 poi hanno avuto bisogno delle cure dei sanitari del 118 sul posto perché lamentavano bruciore agli occhi e alla gola. Fortunatamente le cure dei primi soccorritori sono state sufficienti e non c’è stato bisogno di ricorrere a ricoveri in ospedale.

Sostanza nociva inalata dai dipendenti della Yoox di Milano

Ad intervenire per primi nella sede Yoox di Milano sono stati i vigili del fuoco intorno alle 11 di stamattina con il nucleo NBCR (nucleare-biologico-chimico-radiologico). Per sicurezza tutti i presenti in quel momento negli uffici sono stati evacuati. Gli esperti stanno ora cercando di capire quale tipo di sostanza nociva sia stata inalata. E sul posto sono sopraggiunti anche i carabinieri.

Secondo quanto si apprende, al momento non sono state ritrovate tracce di alcuna sostanza nociva negli ambienti di lavoro della Yoox a Milano. Gli accertamenti proseguono, ma l’ipotesi che sta prendendo piede è che a causare i malori sia stato il contatto con una sostanza urticante probabilmente spruzzata nell’aria da qualcuno rimasto per ora ignoto. Infatti, al termine delle verifiche, i locali sono stati ritenuti idonei al rientro dei lavoratori.

