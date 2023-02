Ennesimo colpo di scena sulla partecipazione di Volodymyr Zelensky al Festival di Sanremo. È stato il conduttore di Porta a Porta Bruno Vespa ad annunciare la presenza in collegamento video del presidente ucraino con il Festival della canzone italiana. Ma la notizia ha scatenato una sequenza infinita di reazioni negative nel mondo della politica e del giornalismo. Il primo ad esprimere la sua netta contrarietà a Zelensky a Sanremo è stato il vignettista Vauro. Seguito poi da Alessandro Di Battista, Matteo Salvini, Carlo Calenda e dalla commissione DuPre di Carlo Freccero e Ugo Mattei. Il caso nei giorni scorsi è arrivato pure in Consiglio di amministrazione Rai. Ora, a poche ore dall’inizio del Festival, arriva la decisione a sorpresa del direttore dell’Intrattenimento Rai Stefano Coletta.

Polemiche contro Zelensky a Sanremo

Zelensky a Sanremo, la decisione dei vertici Rai

Nei giorni scorsi Riccardo Laganà, il consigliere eletto dai dipendenti, ha chiesto e ottenuto che Riccardo Coletta potesse visionare i due minuti di video registrato da Zelensky prima della messa in onda alla fine della serata finale del Festival di Sanremo. In caso fosse emerso qualsiasi problema, la decisione finale sull’ospitata del presidente ucraino sarebbe spettata all’amministratore delegato Carlo Fuortes. Una procedura di censura preventiva che il Cda della tv pubblica dice di avere sempre seguito in questi casi.

Dopo questa dura presa di posizione, proprio Fuortes è stato costretto a precisare che “la guerra in Ucraina ha avuto un’importanza così grande nelle nostre vite dell’ultimo anno che la forzatura sarebbe escluderla. La direzione del Festival è in contatto con lo staff del presidente Zelensky per definire le modalità del suo intervento”. E sono proprio queste “modalità” ad essere state modificate drasticamente.

Le parole di Stefano Coletta: “Non invierà un video”

“Siamo in contatto quotidiano con l’ambasciatore Melnyk. – annuncia oggi Coletta parlando della partecipazione di Zelensky a Sanremo – Siamo giunti alla definizione dell’intervento del presidente ucraino ieri: non invierà un video, ma un testo. Mi sembra complicato poter censurare il presidente. Il controllo di noi dirigenti è preventivo alla messa in onda di ogni programma, ma sorrido all’idea di un dirigente Rai che possa censurare un presidente. Non abbiamo ancora contezza dei contenuti, saremo più puntuali nei prossimi giorni”. Insomma, niente Zelensky in video collegamento con il Festival. Gli verrà concessa solo la possibilità di inviare un messaggio scritto. E il conduttore Amadeus si adegua immediatamente: “Lo leggerò esattamente come mi arriverà”.

