Zuckerberg annuncia: ecco Facebook a pagamento

Spunta blu a pagamento Facebook e Instagram. Si attendeva l’ufficialità ed è arrivata direttamente dal Ceo di Meta, Mark Zuckerberg, sui suoi profili social: “A partire da questa settimana verrà lanciato Meta Verified, un servizio a pagamento che consentirà di verificare il tuo account con una carta di identità ottenendo la spunta blu”. L’abbonamento avrà un costo di 11,99 dollari al mese da web o 14,99 da iOS, il sistema operativo di Apple per iPhone.

All’interno dell’abbonamento ci sarà, oltre al badge blu, anche una protezione ulteriore contro il furto di identità e un accesso diretto al servizio clienti. Le nuove funzionalità “consentiranno di migliorare l’autenticità e la sicurezza dei nostri processi” ha spiegato Zuckerberg. Il servizio comincerà ad essere attivo in Australia e Nuova Zelanda, seguito poi da altri Paesi. L’abbonamento sarà disponibile solo per gli utenti di età pari o superiore a 18 anni e verrà richiesto un documento di identità ufficiale, come passaporto o patenti di guida, per dimostrare che l’utente richiedente è anzitutto una persona reale, e che la sua identità corrisponda al nome del profilo e alla foto sul proprio account Facebook o Instagram.