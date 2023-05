Accoltella una professoressa e minaccia gli altri studenti con una pistola giocattolo

Un grave episodio di violenza si è verificato all’interno dell’Istituto di Istruzione Superiore Emilio Alessandrini di Abbiategrasso. Un giovane studente di 16 anni è stato bloccato in sicurezza dai Carabinieri dopo aver ferito una professoressa con un coltello.



L’incidente è avvenuto nella mattinata, in una delle aule dell’istituto sito in via Einaudi. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe ferito l’insegnante, una donna di 51 anni, all’avambraccio con un coltello. Non si hanno al momento notizie precise sulle condizioni di salute della docente, ma si apprende che non sarebbe in pericolo di vita.



L’allarme è stato dato da uno degli studenti presenti in classe al momento dell’aggressione, che ha immediatamente contattato i Carabinieri. Giunti sul posto, i militari hanno bloccato in sicurezza lo studente, che non ha opposto resistenza.



Inoltre, si è scoperto che il giovane aveva con sé anche una pistola giocattolo. Prima dell’arrivo dei Carabinieri, avrebbe intimato ai compagni di classe di uscire dall’aula, minacciandoli con la pistola. Fortunatamente, non ci sono stati ulteriori feriti tra gli studenti presenti.



Al momento dell’intervento dei Carabinieri, la pistola giocattolo era ben visibile sul banco dello studente. Non si sa ancora se l’arma fosse stata portata a scuola con l’intento di minacciare o intimidire i compagni o se fosse soltanto un oggetto che lo studente aveva casualmente con sé.



I militari hanno avviato un’indagine approfondita per cercare di chiarire le circostanze e le motivazioni dell’aggressione. La docente ferita è stata ascoltata e sta fornendo la propria versione dei fatti.



Il grave episodio ha suscitato grande preoccupazione nella comunità scolastica di Abbiategrasso e tra i genitori degli studenti. L’istituto è stato temporaneamente chiuso per permettere alle autorità di svolgere le indagini necessarie e garantire la sicurezza di studenti e personale.