Bocciato lo studente che colpì la prof con una coltellata, ma i genitori fanno ricorso

È stato bocciato, con un voto all’unanimità del Consiglio di istituto del liceo scientifico Alessandrini di Abbiategrasso, lo studente che il 29 maggio scorso aggredì con una coltellata la sua professoressa. Il 16enne è stato escluso dallo scrutinio di fine anno ed è stata anche decretata la sua espulsione dalla scuola. Ma i suoi genitori non ci stanno e fanno ricorso contro questa decisione.

Bocciato lo studente che colpì con una coltellata la professoressa

Lo studente di 16 anni che ha colpito con una coltellata la sua professoressa si trova rinchiuso da qualche giorno nel carcere minorile Beccaria di Milano. Prima dell’aggressione alla docente, il ragazzo rischiava già di essere bocciato con il 5 in condotta per aver spruzzato uno spray urticante in classe e per aver ricevuto numerose altre note. Da quanto si apprende, infatti, la sua scuola aveva in programma di contattare i suoi genitori proprio nel giorno in cui è avvenuta l’aggressione.

“Il ragazzo aveva la media del 9 in fisica e dell’8 in matematica, è arrivato secondo ai giochi scientifici dell’istituto. – motiva così il suo ricorso l’avvocato della famiglia dello studente bocciato dopo la coltellata alla professoressa – L’unica insufficienza era in storia. La bocciatura e l’allontanamento renderanno più difficile un inserimento futuro in classe. La famiglia ha ritenuto il provvedimento preso dalla scuola immotivato, assunto senza che il ragazzo fosse nelle condizioni di difendersi”.