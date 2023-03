Addio a Sofia Sacchitelli. Negli scorsi anni, la 23enne genovese era diventata il simbolo della lotta alle malattie rare. Lei stessa era affetta dall’angiosarcoma cardiaco, tumore molto raro al cuore. Studentessa di medicina al quinto anno a Genova, aveva fondato l’associazione per la lotta all’angiosarcoma, “Sofia nel cuore“. Si è spenta nella notte tra il 19 e il 20 marzo. Ne hanno dato notizia i suoi famigliari.

Sofia Sacchitelli

Sofia Sacchitelli, la giovane vita dedicata agli altri

Un addio sofferto a Sofia Sacchitelli, per la giovane età, appena 23 anni, e per la sfortuna che l’ha colpita: l’angiosarcoma cardiaco che se l’è portata via la notte tra sabato e domenica scorsi. Nata a Genova, Sofia frequentava il quinto anno di Medicina nel capoluogo ligure. Ha fondato l’associazione “Sofia nel cuore”, per aiutare chi soffre di malattie rare.

“Non ho molto tempo ma voglio essere utile agli altri dopo di me e poi c’è chi sta peggio”, aveva dichiarato in un’intervista a Primocanale. A inizio marzo era stata insignita della medaglia d’oro della propria università, prima volta in cui l’ateneo ha premiato un suo studente.