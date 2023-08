Addio alla star di Trono di Spade, andato via troppo presto

Lutto nel cinema a stelle è strisce, è morto Darren Kent. L’attore aveva solo 36 anni. Aveva una grave forma di osteoporosi e una malattia della pelle molto rara. Solo un mese fa, Kent aveva annunciato sul “X”, il nuovo nome di Twitter, di aver avviato un nuovo progetto cinematografico “molto personale”, dal titolo “Alleviate”. Non ha avuto il tempo di realizzarlo. Tra le innumerevoli partecipazioni di un attore dal talento sconfinato, dalla grande passione e dalla vita precaria, si ricorda soprattutto il ruolo nell’iconica serie tv “Il trono di spade”. Nel finale della quarta stagione, Kent interpreta un pastore dell’Isola degli schiavi che mostra a Daenerys Targaryen, la bellissima Emilia Clarke, il corpo straziato di sua figlia, “effetto collaterale”, dei draghi comandati dalla regina, che le farà una profonda riflessione sulle sue azioni.

Al centro, Darren Kent ed Emilia Clarke con altri iconici protagonisti della serie tv “Il trono di Spade”



Il cordoglio di Hollywood, è morto Darren Kent a soli 36 anni. Il suo ultimo messaggio su X: “Sono elettrizzato mi è appena arrivato un montaggio del nuovo film Alleviate. Mi sento super orgoglioso del mio lavoro! Sono così eccitato e non vedo l’ora che tutti lo vedano!”. L’attore si è spento lo scorso 11 agosto. Originario dell’Essex, i primi ruoli di Darren Kent sono arrivati nel 2004 con la sua partecipazione a un’altra serie tv che ha inciso sul costume Usa per oltre un decennio: ‘Shameless’. Importante la sua presenza nel cast de “Les Misérables”. Il suo ultimo ruolo è stato nel recente film ‘Dungeons and Dragons’.



“La vita non sarà la stessa senza Kent. Che privilegio è stato essere tua amica e lavorare insieme a così tanti progetti nel corso degli anni. Mi mancherai moltissimo”, ha scritto la regista Jane Gull. A dare l’annuncio della scomparsa, è stata l’agenzia Carey Dodd Associates. “È con profonda tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro caro amico e cliente Darren Kent è deceduto venerdì. I suoi genitori e il suo migliore amico erano al suo fianco. I nostri pensieri e il nostro amore sono con la sua famiglia in questo momento difficile. Riposa in pace amico mio”, dice il messaggio.

