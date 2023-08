Nazionale, la scelta della Figc dopo Mancini

In arrivo la comunicazione sul nuovo allenatore della nazionale. Gli azzurri sono senza allenatore a un mese dalle partite cruciali per la qualificazione ai mondiali 2026 in Canada, Usa e Messico. Negli scorsi giorni ci sono state le dimissioni di Roberto Mancini, per motivi personali. Sono seguite furiose critiche alla sua presunta scelta della panchina dell‘Arabia Saudita (ancora non confermata e anzi smentita dall’ex tecnico azzurro). Ma soprattutto gli attacchi del presidente della Figc, la Federazione italiana giuoco calcio, Gabriele Gravina. Il presidente non ha esternato nulla ufficialmente, ma avrebbe litigato furiosamente con il tecnico. Ecco, dunque, gli ultimi due grandi nomi sulla lista del presidente. La scelta sarà annunciata venerdì.

L’addio alla nazionale di Roberto Mancini

Nuovo allenatore della nazionale, venerdì la comunicazione

Sarà annunciato venerdì il nuovo allenatore della nazionale. Luciano Spalletti rimane la scelta principale della Federcalcio per il ruolo di nuovo ct, in seguito alle dimissioni di Roberto Mancini. La Figc ha deciso di prendersi qualche giorno per ottenere opinioni legali più approfondite in merito alla clausola rescissoria di tre milioni richiesta dal Napoli. Gravina non ritiene sia necessario pagare questa clausola poiché essa non è considerata parte del patto di non concorrenza. Questo è dovuto al fatto che non c’è una situazione di concorrenza tra la federazione e il Napoli, a differenza di quanto sostenuto dal club azzurro in un comunicato duro rilasciato ieri. Venerdì verrà quindi raggiunta una decisione definitiva, in collaborazione con il tecnico di Certaldo.

Nel caso in cui Luciano Spalletti non diventasse il nuovo ct, Antonio Conte entrerebbe in lizza. L’ex ct azzurro (nel periodo dal 2014 al 2016) è stato già consultato e ha espresso la sua disponibilità. Se si decidesse di tornare a considerarlo come opzione a causa dell’impossibilità di ottenere Spalletti, si dovrebbe iniziare a negoziare con l’ex allenatore del Tottenham per raggiungere un accordo.