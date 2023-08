Tragico incidente, bambino di 9 anni spara a piccolo di 6

Un bambino di 9 anni spara a piccolo di 6. È successo a Jacksonville, in Florida. Un terribile episodio ha scosso la comunità di Jacksonville, in Florida, ieri pomeriggio. Un bambino di soli 9 anni ha sparato con una pistola a un altro piccolo di 6 anni, colpendolo mortalmente alla testa. L’incidente è avvenuto in una casa situata al numero 5050 di Shady Pine Street South. All’arrivo delle forze dell’ordine, gli agenti hanno trovato in casa due bambini e un adulto. L’assistente capo della polizia, J.D. Stronko, ha fornito alcuni dettagli in merito all’accaduto: “Uno dei bambini è stato in grado di maneggiare un’arma da fuoco e ha sparato un solo proiettile, colpendo la vittima“.

La tragedia: un bambino di 9 anni spara a piccolo di 6. Il piccolo di 6 anni è stato immediatamente trasportato all’ospedale Shands dell’Università della Florida, dove purtroppo è deceduto a causa della ferita da arma da fuoco. Gli investigatori sono ora al lavoro per comprendere come il bambino di 9 anni sia riuscito ad accedere all’arma e se questa fosse conservata in modo sicuro all’interno dell’abitazione. Per ora, non sono state trovate evidenze di violenza criminale. Purtroppo, si tratta dell’ennesimo incidente legato a bambini e armi da fuoco negli Stati Uniti. Recentemente, in Virginia, la madre di un bambino di 6 anni, accusato di aver sparato intenzionalmente alla sua insegnante di prima elementare, si è dichiarata colpevole di abbandono di minore.

