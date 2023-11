Aereo precipita nell’Oceano: la scoperta choc sui passeggeri

Nel pomeriggio di ieri un aereo dell’Intelligence militare statunitense si è schiantato nell’oceano Pacifico, nei pressi delle Hawaii, dopo aver oltrepassato la pista di atterraggio. I 9 passeggeri, dopo il terribile schianto, hanno raggiunto la riva nuotando.

Leggi anche: Panico sul volo Madrid-Bologna: in fase di decollo si scontra con un altro aereo

In the vicinity of the Hawaii Islands, an American P-8 Poseidon crashed. pic.twitter.com/IuxWjnYoMA — Norman Schumann (@NormanSchumann3) November 21, 2023

Il vento forte e le piogge hanno reso difficile l’atterraggio

Alle 14 l’aereo Boeing P-8A Poseidon della Marina americana si è schiantato nell’oceano al largo di Oahu. I 9 passeggeri a bordo, dopo il terribile schianto, si sono messi in salvo nuotando fino a raggiungere il tratto di costa più vicino.

Secondo quanto riferito da «Leggo» le principali cause dell’incidente, sarebbero molteplici: la pioggia, i forti venti e una pista forse troppo corta per un aereo militare.

“Il pilota probabilmente non ha fatto atterrare l’aereo esattamente dove voleva sulla pista”, ha detto Peter Forman, docente del Honolulu Community College. Al momento non si contano vittime e i passeggeri sarebbero rimasti illesi.

Leggi anche: Aereo si schianta sul tetto di una casa in Oregon: morto un italiano