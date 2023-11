Panico all’aeroporto Barajas di Madrid dove due aerei della compagnia irlandese Ryanair si sono scontrati in fase di decollo. Un grande spavento per i passeggeri già imbarcati su un diretto Madrid-Bologna. L’aereo su cui viaggiavano ha urtato con l’ala un altro mezzo Ryanair in fase di decollo sulla medesima pisra, causando un danno piuttosto serio.

Evacuati i passeggeri, hanno dovuto attendere un cambio aereo

L’aereo Ryanair in partenza da Madrid, in Spagna, sarebbe dovuto atterrare a Bologna poco dopo le 18 del primo novembre. In fase di decollo l’ala ha urtato un altro velivolo presente in pista della Ryanair. A bordo, i passeggeri hanno incominciato a urlare, spaventati dai forti rumori dell’impatto. Diversi i video che circolano in rete, a testimonianze dell’atmosfera tesa.

In seguito all’incidente, l’aereo si è fermato e i passeggeri, nessuno dei quali è rimasto ferito, sono stati fatti scendere. In attesa di un cambio mezzo, molti passeggeri si sono lamentati del pesante ritardo.

LEGGI ANCHE: Guasto ai motori, aereo per Bologna si blocca: cosa è successo

La Ryanair può vantare una sicurezza esemplare

La compagnia irlandese, operativa dal lontano 1984, è la più grande e importante lowcost d’Europa e opera su più di 2.000 rotte. Collega 40 nazioni europee, il Marocco e parte del Medio Oriente. L’unico incidente di cui si è resa protagonista è il volo Ryanair 4102 del 10 novembre 2008, un volo di linea partito da Francoforte e operato con un Boeing 737-8AS che durante la manovra di avvicinamento a Ciampino subì diversi bird strikes.

LEGGI ANCHE: Aereo si schianta sul tetto di una casa in Oregon: morto un italiano