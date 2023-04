Alessandro Cecchi Paone e il fidanzato già in crisi: “Trovatene un altro” Gossip, Media e TV

Sono mesi ormai che i social discutono sulla storia d’amore esplosa tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. A far storcere il naso a più di un italiano è il fatto che il divulgatore scientifico, volto noto di Mediaset da decenni, abbia compiuto 61 anni. Mentre la sua nuova fiamma ne ha soltanto 23. Quasi 40 anni di differenza tra i due piccioncini che però, fino a questo momento, non sembrano aver pesato. Ma ora tra i due arriva la prima crisi durante la loro partecipazione al programma di Canale 5, L’isola dei famosi.

Simone e Alessandro vivono la prima crisi sull'#Isola pic.twitter.com/iWvZ8KtixW — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 26, 2023 La prima crisi tra Cecchi Paone e Antolini Ad accendere la miccia della crisi nella coppia è Simone Antolini che, in un momento di debolezza, si è sfogato con il fidanzato mentre i due si trovavano sulla spiaggia dell’isola dell’Honduras dove si sta svolgendo il programma Mediaset condotto da Ilary Blasi. “Ho bisogno di una persona che mi capisca e con cui posso parlare. Ad oggi non ne vedo una e non ti sento vicino”, è sbottato Antolini rivolto a Cecchi Paone.

La replica di Alessandro Cecchi Paone è stata però inaspettata e durissima. “E allora trovatene un altro. Se dici che non sono capace, trovati un altro che ti capisca. Io qui sono sempre lo stesso”, lo ha redarguito il più maturo compagno. Poco dopo Antolini in confessionale ha rivelato che si è trattato solo di “un crollo derivato dalla permanenza nell’Isola. Oggi ho avuto un crollo, forse derivato da ciò che sento interiormente perché sto facendo un percorso e certe volte si può scendere per poi risalire”. La situazione si è poi risolta, almeno per il momento, con un tenero scambio di baci e abbracci. Crisi passata.

