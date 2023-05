Alessandro Haber scatenato contro Meloni e Salvini: “Mi stanno veramente sul ca***” Politica

Giorgia Meloni e Matteo Salvini “mi stanno veramente su ca***”. Non poteva essere più chiaro nel suo giudizio sui leader del centrodestra l’attore Alessandro Haber. Intervistato da Fanpage, Haber dimostra di non avere peli sulla lingua nel rendere pubbliche le sue idee politiche. Parole dolci invece per la segretaria del Pd Elly Schlein.

Alessandro Haber contro Meloni e Salvini "A me la Meloni e Salvini stanno veramente sul ca***. – questo il giudizio senza peli sulla lingua di Alessandro Haber sui i leader del centrodestra – Fanno l'occhiolino agli estremisti, con quelle dichiarazioni che poi subito dopo ribaltano. Non mi piacciono quel tipo di persone. Sento che sono pericolose, mi turbano. Per esempio quando la Meloni in Spagna ha tenuto quel comizio dove diceva: 'Sono una donna, sono una madre, sono cristiana'. Con quella faccia da matta che era molto vicina a quella di Hitler. Comunque ha fatto meno paura di quel che sembrava. Lasciamola governare". Matteo Salvini e Ignazio La Russa "continuano a starmi sul ca***, come altra gente che hanno attorno. Soggetti che cerco di tenere alla larga. – prosegue nella sua invettiva Alessandro Haber che, invece, ha un parere totalmente opposto di Elly Schlein – Mi piace, mi sembra una con le palle. Io rimango un uomo di sinistra, anche se ormai sinistra, destra e centro sono tutto un grande minestrone. Non c'è nessuno che mi eccita veramente. Gli argomenti sono i soliti, lavoro, migranti, economia, ognuno ha le sue teorie ma ho la percezione che sia difficile cambiare qualcosa con la politica".

“Se c’è un grande attore o un grande musicista di destra a me non me ne frega niente. – conclude poi la sua intervista Alessandro Haber – Nel suo lavoro lo apprezzo, la cultura non deve avere colori politici. Se nel tuo campo riesci a dare emozioni e a esprimere qualità va bene. Lucio Battisti sembrava uno di destra, eppure ha fatto canzoni che ancora tutti cantano, compreso io. Comunque non sono mai stato penalizzato, forse avrà prevalso il mio talento”.

