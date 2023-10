Non si è certo annoiato il pubblico di Verissimo durante l’ultima puntata del talk show condotto su Canale 5 da Silvia Toffanin. Ospite nel salotto della compagna di Pier Silvio Berlusconi è stata infatti Amanda Lear. E la ex showgirl non ha certo deluso le attese. La sua chiacchierata con la Toffanin è stata ricca di battute e confidenze segrete sulla sua vita privata. Ma a lasciare tutti a bocca aperta, compresa la conduttrice, sono state le parole che la Lear ha utilizzato prima di andare via.

Leggi anche: “C’è il lieto annuncio”. Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, lo ha fatto sapere lui così

Amanda Lear ospite di Silvia Toffanin a Verissimo

“Da tempo non ho relazioni troppo lunghe perché sono troppo legata alle mie abitudini e a stare da sola. – ha confessato Amanda Lear a Silvia Toffanin aprendo la sua intervista a Verissimo – Non capisco tutte queste ragazze che si lamentano di essere sole. Io ho sempre amato esserlo: da sola ti vesti come vuoi, mangi quello che vuoi. Per me è molto importante che ognuno viva a casa propria. Ci vediamo quando vogliamo, usciamo, ci divertiamo, ma alla sera tu torni a casa tua e io torno a casa mia”.

Per Amanda Lear uno dei problemi più grandi che l’hanno spinta finora a non avere un compagno fisso è il fatto di “vedere un uomo che si lava i denti al mattino che per me è insopportabile”. Poi l’ospite della Toffanin a Verissimo ha proseguito rivelando che “con il mio ultimo fidanzato mi alzavo prima di lui, mi davo una sistemata, mi mettevo un po’ di trucco e tornavo a dormire. E lui: ‘come sei bella la mattina!’”.