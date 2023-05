Antonella Clerici è malata e salta la diretta, paura per le sue condizioni: “Non riesco ad alzarmi dal letto”

I fan di Antonella Clerici e milioni di telespettatori della Rai sono preoccupati. A mettere paura a tutte le persone che, in un modo o nell’altro, vogliono bene alla nota conduttrice è stata lei stessa. La Clerici decide infatti di pubblicare un post sul suo profilo Instagram in cui annuncia di essere malata e che la puntata in programma per oggi, lunedì 29 maggio, della sua trasmissione ‘È sempre mezzogiorno’ non andrà in onda. Il motivo? Le sue condizioni di salute che non le consentono nemmeno di alzarsi dal letto.

Antonella Clerici malata: salta la diretta Rai

Ma di che cosa è malata Antonella Clerici? Il post che pubblica su Instagram riesce solo in parte a diradare le nubi che circondano le notizia sulle sue condizioni di salute. “Ko. Oggi per la prima volta da che ho memoria non sarò con voi. Un febbrone gigantesco da ieri non mi consente di alzarmi dal letto. Spero arrivederci a domani! Wonder woman inizia ad avere cedimenti”, annuncia ai suoi telespettatori la conduttrice Rai.

Tra i tanti messaggi arrivati a commento del post pubblicato da Antonella Clerici ci sono anche quelli di Enrico Mentana, Alessia Marcuzzi, Francesca Fagnani, Chiara Francini, Catena Fiorello, Paolo Conticini e Patrizia Pellegrino. Ma sono migliaia i fan della conduttrice Rai, ora malata, ad esprimerle sui social tutta la loro preoccupazione e vicinanza.