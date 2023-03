Cannavacciuolo insultato allo stadio di Torino: “Uomo di me***”

L’intenzione di Antonino Cannavacciuolo era quella di trascorrere una domenica serena insieme alla propria famiglia. E l’idea di portare i figli allo stadio per assistere alla partita tra Torino e Napoli sembrava proprio quella giusta. Anche perché gli uomini di Luciano Spalletti non hanno deluso le attese dei propri tifosi, ottenendo una vittoria straripante per 4-0 contro la squadra granata. Ma a rovinare la festa allo chef, divenuto famoso grazie al ruolo di giudice di Masterchef, sono stati i cori volgari che alcuni tifosi del Toro gli hanno rivolto contro. Cannavacciuolo però ha risposto colpo su colpo, come dimostra il video divenuto virale sui social.

Antonino Cannavacciuolo insultato allo stadio di Torino

Antonino Cannavacciuolo insultato durante Torino-Napoli

Domenica 19 marzo si è disputata nel primo pomeriggio allo stadio Olimpico Grande Torino la gara di Serie A tra i padroni di casa del Torino e gli ospiti del Napoli, che guidano la classifica con una distanza abissale rispetto alle inseguitrici. La squadra partenopea però non ha avuto pietà dei ragazzi di Juric, infliggendo loro un pesantissimo 4-0, con due gol del bomber Osimhen e uno del gioiello georgiano Kvaratskhelia. Ma a fare notizia è stato soprattutto il battibecco avuto da Antonino Cannavacciulo con i tifosi granata. Tutto in favore di telecamere.

Ad un certo punto, mentre Cannavacciuolo assisteva in piedi alla partita dalla tribuna dello stadio di Torino, hanno cominciato ad alzarsi cori quasi irripetibili come “Cuoco di me***” o “Ciccione di me***”. Cori che anche i suoi figli hanno potuto udire chiaramente. Ma lo chef partenopeo non si è lasciato certo intimorire, replicando con gesti inequivocabili e aggiungendo una frase di sfida: “Venite qua”.