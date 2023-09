Arnold Schwarzenegger ha rischiato di morire: l’attore racconta la sua terribile esperienza Cronaca, Social

Arnold Schwarzenegger ha rischiato di morire. È lo stesso attore americano 76enne a raccontare in un video la terribile esperienza che ha vissuto. Tutta colpa di un errore medico commesso durante un intervento chirurgico a cuore aperto a cui il protagonista di Terminator si era sottoposto qualche anno fa.

Secondo quanto si apprende, Arnold Schwarzenegger è nato con un difetto congenito al cuore e ha già subito tre operazioni a cuore aperto. I fatti raccontati dall'attore risalgono al 2019 quando, prima delle riprese del film 'Terminator – Destino Oscuro', ha rischiato di morire perché fu sottoposto ad un intervento per la sostituzione di una valvola aortica. Quando si svegliò dall'anestesia, i dottori gli dissero che c'era stata un'emorragia interna causata da un errore e quindi doveva essere di nuovo operato immediatamente. Arnold Schwarzenegger ha rischiato di morire per un errore medico durante un intervento chirurgico a cuore aperto. Lo ha rivelato lo stesso attore ed ex governatore della California. #ANSAhttps://t.co/v94kOsM1kG pic.twitter.com/2XPpf6Q1im — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) September 7, 2023 "Ricordo quando ho subito l'intervento a cuore aperto, il terzo, avvenuto solo pochi anni fa. Ero nel panico. – così Arnold Schwarzenegger rivive nel video quei momenti in cui ha rischiato di morire – Mi svegliai e tutti i dottori intorno mi dissero, 'ci dispiace, non è andata come programmato. Perché nell'intervento chirurgico non invasivo, per passare attraverso le escrescenze fino al cuore e sostituire la valvola, abbiamo commesso un errore e abbiamo forato la parete del cuore. Abbiamo dovuto procurarti una piccola emorragia interna per aprirti molto rapidamente e per salvarti la vita'". Errore che lo costrinse a rimettersi subito sotto ai ferri.

Durante una recente intervista a Hollywood Reporter, inoltre, Arnold Schwarzenegger ha dichiarato però che intende vivere per sempre. “Ancora faccio esercizio fisico tutti i giorni. Vado in bicicletta e faccio film”, ha provato a rassicurare tutti aggiungendo anche che ama tutto quello che fa e non ha intenzione di andare in pensione. Insomma, nonostante abbia rischiato di morire, uno degli attori più conosciuti al mondo non si sente affatto vecchio.

