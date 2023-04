“Arrestate Cristiano Ronaldo”: il gesto che fa infuriare gli arabi

Arrestare ed espellere Ronaldo dall’Arabia Saudita. È la richiesta dell’avvocato Nouf bin Ahmed, che sta inoltrando ai ministri competenti un’incriminazione per il giocatore più pagato al mondo.

Cristiano Ronaldo, infatti, dopo i deludenti mondiali del suo Portogallo in Qatar, è stato ceduto dal Manchester United all’Al Nassr, in Arabia Saudita. L’esperienza non è stata esaltante, finora, e l’ultima giornata ha visto la sua squadra perdere per 2 a 0 contro l’Al Hilal. In seguito alle contestazioni, il gesto che inguaia Ronaldo.

Cristiano Ronaldo ai deludenti mondiali in Qatar, nel 2022

Il gesto di Cristiano Ronaldo che ne potrebbe provocare l’arresto e l’espulsione dall’Arabia Saudita

A torcida do Al-Hilal: " Messi, Messi e Messi".



Cristiano Ronaldo: – pic.twitter.com/kReAk6XBA1 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) April 19, 2023 Il gestaccio di Ronaldo ai tifosi

Dopo la sconfitta al derby tra l’Al Hilal e l’Al Nassr, che potrebbe portare ad arrestare ed espellere Cristiano Ronaldo dall’Arabia Saudita. Al fischio finale della partita, il pubblico incomincia a elogiare il nome di Lionel Messi, antico rivale e nemesi di Cristiano Ronaldo. Per tutta risposta, il campione e detentore di ben cinque palloni d’oro, si è toccato le parti basse compiendo un gesto inequivocabile.

L’avvocato Nouf bin Ahmed ha annunciato su Twitter che presenterà una petizione al Ministero pubblico dell’Arabia Saudita per i provvedimenti più drastici. “Non seguo lo sport. Il pubblico dell’Al Hilal ha provocato Cristiano, che non sapeva come rispondere. La condotta di Cristiano però è un crimine. Un atto pubblicamente indecente, che è uno dei reati punibili con l’arresto e la deportazione se commesso da uno straniero. Presenteremo una petizione al Ministero pubblico a questo proposito”.