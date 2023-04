Arrestati gli autori del furto al pilota Ferrari Charles Leclerc, l’orologio vale 2 milioni di euro

Arrestati gli autori del furto a Leclerc, il pilota della Ferrari in Formula 1. I fatti sono avvenuti il giorno di Pasquetta dello scorso anni, il 2022, a Viareggio, in provincia di Lucca. Si tratta di quattro persone, tre uomini e una donna, che con la scusa di un selfie avvicinarono il campione e il suo preparatore atletico, Andrea Ferrari. I quattro scapparono via dopo aver trafugato con destrezza l’orologio del ferrarista, un Richard Mille del valore di due milioni di euro.

Il pilota Ferrari, Charles Leclerc

Arrestati gli autori del furto a Charles Leclerc

L’orologio indossato dal pilota venticinquenne Charles Leclerc è un modello unico che la casa svizzera Richard Mille ha creato solo per lui. Le indagini coordinate tra carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Viareggio e i militari del comando provinciale di Napoli, Caserta e Milano, hanno eseguito oggi la misura cautelare restrittiva in carcere richiesta dalla Procura di Lucca ed emessa dal Gip. Il procuratore Domenico Manzione, spiega in una nota: “L’indagine ha consentito di ipotizzare la riconducibilità ai soggetti destinatari del provvedimento cautelare tanto l’ideazione che l’esecuzione materiale” della rapina.