Arriva la patente digitale europea: “Addio al formato plastificato e già al volante a 17 anni”

Comoda, smaterializzata e consultabile direttamente dallo smartphone. Sono solo alcune delle caratteristiche della nuova patente di guida digitale lanciata dall’Unione europea. La proposta arriva dalla Commissione del Vecchio continente, con l’obiettivo di stabilire nuove regole per aumentare la sicurezza stradale. La nuova patente digitale europea è stata pensata per essere valida in tutti i paesi membri Ue, e permetterà di fare pratica di guida su auto e camion già dai 17 anni di età in poi, ma solo se accompagnati. Dopo il superamento dell’esame potranno a quel punto guidare da soli già dal compimento dei 18 anni. La formazione e il test per loro terrà conto di più della sicurezza dei pedoni, ciclisti, scooter e bici elettriche, mentre il programma su sospensioni e infrazioni prevedrà una stretta significativa. Una rete unificata permetterà di condividere i dati per rendere efficace in tutta l’Ue la sospensione delle patenti. Inoltre è stata prevista una stretta su alcune infrazioni come sorpasso pericoloso, superamento delle linee continue, guida contromano.

Patente digitale europea: primo esperimento al mondo

L’esperimento della patente digitale europea sarebbe il primo nel mondo e renderebbe i paesi membri del Vecchio continente apripista di un nuovo sistema di sicurezza. Come ha riportato il comunicato ufficiale, “Più di 20.000 vite sono state perse sulle strade dell’Ue l’anno scorso e la maggior parte delle vittime erano pedoni, ciclisti e utenti di scooter e motociclette”. Lo scopo delle nuove norme unificate “Miglioreranno la sicurezza per tutti gli utenti della strada e aiuteranno l’Ue a raggiungere la sua Vision Zero, senza morti sulle strade europee entro il 2050”.

Addio al formato in plastica: la nuova è digitale

“In un futuro non così lontano, la vostra patente di guida sarà sul tuo telefono o su qualsiasi altro dispositivo digitale, anche se potrete richiedere la versione fisica se preferite, soprattutto per le generazioni più giovani”, ha affermato la commissaria Ue ai Trasporti, Adina Valean, presentando le caratteristiche della nuova patente di guida unificata. “La patente digitale è una questione di convenienza personale, ma la nostra direttiva semplificherà e alleggerirà anche gli oneri amministrativi legati all’elaborazione di una patente fisica”.





