Nato il figlio di Aurora Ramazzotti: ecco la prima foto

Aurora Ramazzotti ha partorito. L’influencer ventiseienne, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, è diventata mamma di un maschietto questa mattina, avuto da fidanzato Goffredo Cerza, con cui Aurora ha una relazione da diversi anni. Il figlio della coppia è nato il 30 marzo. Lo ha annunciato lei stessa sui social, dove dal primo momento della sua gravidanza ha tenuto aggiornati i suoi follower sulle sue condizioni.

Leggi anche: Aurora Ramazzotti incinta: “Non mi entra più nulla”

Nato il figlio di Aurora Ramazzotti

In una delle ultime storie su Instagram, pochi giorni fa, Aurora Ramazzotti annunciava di essere in procinto di partorire e che suo figlio sarebbe nato sotto il segno dell’Ariete. Goffredo Cerza, coetaneo della Ramazzotti, è ingegnere e proviene da una famiglia di medici della Capitale. A Milano lavora come marketing manager e business analyst, ma ha anche una grande passione per il fitness che lo ha spinto a fondare “kingcerzfitness”, profilo Instagram, pagina web e app di fitness dove realizza programmi di allenamento personalizzato.

Ora che sono genitori, Goffredo e Aurora presto potrebbero convolare anche a giuste nozze. In una delle ultime foto scattate alla figlia col pancione, infatti, Michelle Hunziker ha inquadrato la mano della giovane Ramazzotti dove si vede chiaramente un vistoso brillocco all’anulare. Secondo i rumors, Cerza le avrebbe fatto la proposta a Natale e i due, nonostante non ci siano conferme ufficiali, potrebbero sposarsi molto presto.