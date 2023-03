Neo-mamma morta a soli 27 anni dopo aver partorito sua figlia, lascia una famiglia disperata

Federica Tarallo è morta dopo il parto a Palermo. Aveva solo 27 anni ed era originaria di Monreale. Aveva appena dato alla luce sua figlia, Rebecca. Il parto era stato difficoltoso. Federica era stata ricoverata d’urgenza all’ospedale “Ingrassia” di Palermo, incinta al settimo mese. La figlia è nata prematura e le condizioni della madre si sono aggravate da subito. Poco dopo il trasferimento a Villa Sofia, i medici ne hanno decretato la morte cerebrale. Cinque giorni dopo la giovane donna si è spenta. In passato aveva abortito spontaneamente due gemellini. Oltre alla figlia, Rebecca, lascia il marito, militare dell’esercito.

Francesca Tarallo, morta dopo il parto a Palermo

Morta dopo il parto a 27 anni, la storia di Francesca

Una storia tragica e segnata dalla sfortuna, quella di Francesca. È morta dopo il parto a Palermo. La sua situazione si è complicata in seguito alla nascita prematura, al settimo mese, della figlia Rebecca. Non è bastato ricoverarla d’urgenza dall’ospedale “Ingrassia” a “Villa Sofia”, perché la donna è andata in coma e i medici hanno constatato la morte cerebrale. Dopo cinque giorni di agonia e angoscia, è sopraggiunta la morte. Il marito la piange, e ha raccontato a TgCom24 quanto la coppia desiderasse questa bambini. Anni fa, infatti, Francesca aveva abortito spontaneamente due gemellini.

