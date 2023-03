Il messaggio di Papa Francesco dall’ospedale in cui è ricoverato, circondato dall’affetto dei fedeli

È arrivato pochi minuti fa il messaggio del papa dall’ospedale Gemelli. Il pontefice è ricoverato nel policlinico romano da ieri pomeriggio. Un ricovero programmato in seguito a un’aritmia cardiaca. Inizialmente si credeva avesse contratto il Covid, poi che fosse una polmonite bilaterale. Con il passare delle ore si è appreso trattarsi di una lieve infezione respiratoria, probabilmente una bronchite. Non sarà lui a celebrare la messa della domenica delle Palme, ma invia il suo messaggio dall”ospedale.

Papa Bergoglio dall’ospedale, il messaggio ai fedeli

Le condizioni del papa, dunque, sono in netto miglioramento. “Papa Francesco ha riposato bene durante la notte. Il quadro clinico è in progressivo miglioramento e prosegue le cure programmate. Questa mattina, dopo aver fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani e ha ripreso il lavoro. Prima del pranzo si è recato nella Cappellina dell’appartamento privato, dove si è raccolto in preghiera e ha ricevuto l’eucarestia”. È la dichiarazione del direttore della sala stampa del Vaticano, Matteo Bruni.

Il papa ha voluto inviare un messaggio ai fedeli, che l’hanno circondato di affetto. “Sono toccato dai tanti messaggi ricevuti in queste ore ed esprimo a tutti la mia gratitudine per la vicinanza e la preghiera”.