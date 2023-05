Nuova edizione di Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli anche nel nuovo cast. Lo ha deciso Milly Carlucci che le ha dedicato parole molto belle. Lucarelli, infatti, è stata al centro di numerose polemiche nel corso di quest’anno, tanto da mettere in dubbio la sua presenza già dall’ultima stagione. La conduttrice del seguitissimo programma ha rilasciato un’intervista al settimanale “Chi”. Il nuovo cast “punterà su individualità forti che, però, devono essere complementari in una squadra: devo comporre un gruppo prima di parlare di singoli nomi”.

>>>>> Concertone: “Ecco chi l’ha finanziato”, bufera sui sindacati

Selvaggia Lucarelli nella giuria di Ballando con le stelle

Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli nel nuovo cast

Nella nuova edizione di Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli anche nel nuovo cast. Al settimanale “Chi”, la conduttrice Milly Carlucci ha fatto complimenti a Selvaggia. “Fa parte della migliore giuria della tv, e lo dico anche con una specie di orgoglio materno che forse vede ‘ogni scarrafone bell’ a mamma sua’. Ma ho girato molti programmi all’estero e lì i giurati hanno autori che scrivono loro le battute, mentre i nostri giurati sono liberi di esprimere loro stessi, con l’unico limite di tener presente che sono in prima serata su Rai Uno”.



“Se hanno fatto discutere sarà per aver detto cose di un certo spessore. Anche se poi è vero che, a volte, in Italia tendiamo in tanti a fare polemiche o a dividerci in tifoserie, persino quando si tratta solo di passi di cha cha cha”.

Leggi anche: Chiusura Non è L’arena, Giletti sulla teoria della Dia: “Baiardo copriva Berlusconi”