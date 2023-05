“Chi ha sponsorizzato il concertone”: esplode la polemica dopo il 1 maggio

Non c’è concerto del Primo Maggio, immancabilmente, senza il solito codazzo di polemiche, accuse e veleni. Anche l’edizione 2023 non è stata esente da critiche, che si sono concentrate in particolare su un aspetto: la sponsorizzazione della kermesse. Tra i marchi che hanno dato il loro sostegno all’evento, infatti, ecco spuntare anche Just Eat, la multinazionale del delivery food. Finita più e più volte nel mirino per la condizioni di lavoro dei rider, definiti spesso come “gli schiavi dell’epoca contemporanea”. Non è mancato chi ha parlato apertamente, sui social, di ipocrisia. (Continua a leggere dopo la foto)

>>>>> “Questo è sfruttamento!”, la storia di Sara, che ha reso virale il contratto offertole dal bar

>>> Concerto Primo Maggio, Ambra costretta a chiedere scusa ai tifosi della Lazio: “Abbiamo frainteso”

Vero infatti che Just Eat dà lavoro a 6 mila dipendenti in Italia, subordinati e pagati a ore, come succede a tante altre categorie di lavoratori. Ma nel nostro Paese, come sottolineato da Linkiesta, i rider attualmente attivi, vale a dire quelli che lavorano con cadenza periodica, sono quasi 30mila. Ad oggi, questi ciclofattorini lavorano in base a una normativa che li rende o autonomi occasionali o lavoratori con partita iva. (Continua a leggere dopo la foto)

Sempre secondo Linkiesta, il vero problema consisterebbe nella modalità di lavoro visto che, nell’ottica di effettuare il maggior numero di consegne per guadagnare il più possibile, l’aspetto della sicurezza diventa secondario e gli incidenti sono all’ordine del giorno. A volte anche con gravi conseguenze: “La spinta a correre dipende dalle condizioni di competizione imposte ai lavoratori. È l’algoritmo a stabilire quale sia il tempo necessario per una consegna e la strada da percorrere, discriminando i lavoratori meno efficienti in base alle proprie valutazioni. Il ranking reputazionale condiziona l’accesso al lavoro”. (Continua a leggere dopo la foto)

L’associazione tra i sindacati in piazza per il Primo Maggio e i finanziamenti dell’azienda del food-delivery (e dei rider) ha insomma irritato non poco alcuni utenti italiani, pronti sui social a riversare le proprie perplessità. E anche quest’anno, immancabilmente, la polemica post concertone è stata servita.