Bassetti a Sanremo, messaggio a Madame

L’infettivologo Matteo Bassetti è riuscito a entrare a Sanremo 2023 con la moglie, Chiara Milano-Viesseux. Nei giorni scorsi aveva denunciato il fatto di non avere ricevuto inviti ad assistere alle serate. E aveva poi lanciato un appello a non dimenticare l’impegno dei medici nelle strutture sanitarie. Le sue foto di fronte al Teatro Ariston stuzzicano i fan. Qualcuno gli chiede di Madame, indagata nell’inchiesta sulle false vaccinazioni. E lui risponde.

Il post di Matteo Bassetti da Sanremo

Matteo Bassetti a Sanremo, il suo messaggio a Madame

Il professore Matteo Bassetti, infettivologo primario dell’ospedale San Martino di Genova, è riuscito a realizzare il suo desiderio. Ha potuto assistere al Festival di Sanremo da un posto d’onore, invitato insieme alla moglie, Chiara Milano-Viesseux. Sanremo sembra essere davvero un’ossessione per Bassetti, che ha commentato ogni giorno quello che si è visto al festival. Ha descritto con molta ironia la canzone presentata da Madame, “Il bene nel male”. E ha anche chiesto un esame tossicologico per Blanco dopo lo scempio delle rose al termine dell’esibizione della prima serata da parte del trapper.

Matteo Bassetti

Il suo post di giubilo per Sanremo è affidato a Instagram: “È sempre emozionante vivere questa straordinaria festa della musica!! La sera delle Cover poi è veramente top!”. E tra le migliaia di commenti, più di qualcuno chiede se sia riuscito a dire qualcosa a Madame. La giovanissima cantante, infatti, è stata in bilico tra la partecipazione e l’eliminazione da Sanremo, perché lo scorso anno avrebbe partecipato esibendo un falso green pass. Sullo scandalo delle false vaccinazioni per i vip è stata aperta un’inchiesta dalla magistratura.

Madame

Un utente scherza scrivendo di aver visto il professore alzarsi per andare a vaccinare Madame. E lui ha risposto, con altrettanta ironia: “Ci ho provato, ma non mi hanno fatto entrare”.

