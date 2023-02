“Basta paga da fame”, il video virale della giovane ingegnera

È diventato virale il video della giovane ingegnera Ornella Casassa, 27 anni, che a una cena tra amici si lamenta delle “paghe da fame” a cui “bisogna dire basta” e che “la sinistra deve smetterla di abbassare l’asticella”. La giovane si trovava a cena in Liguria con un’amica, Selena Candia, consigliera regionale. Il ragionamento di Casassa ha conquistato i social, a partire da TikTok.

La giovane Ornella Canassa, ingegnera professionista di 27 anni, imbastisce un discorso ineccepibile e appassionato. All’amica Selena Candia, consigliera della Regione Liguria, eletta nelle liste del centrosinistra, la giovane esprime le sue rimostranze. “Vivere a 27 anni con 750 euro? Non possiamo più accettare. non ci pago l’affitto, io non ci vivo. Per questo ho detto no”, dice Canassa, riferendosi al rifiuto di un lavoro che per lei sarebbe stato importante.

“Dobbiamo smettere di accettare paghe da fame. E la sinistra deve far capire che dobbiamo smettere di abbassare l’asticella, sbotta la ragazza. Intervistata dal Corriere della Sera , Ornella dice di essere originaria di Chiavari, e di vivere da 10 anni a Genova. Spiega che quello ripreso è uno sfogo su “quello che mi è successo al termine del mio tirocinio: lo studio ingegneristico dove lavoravo da sei mesi, era soddisfatto di avermi nel team e mi ha proposto una collaborazione a 900 euro a partita iva che significano 750 euro netti, tolte le tasse. Solo 150 euro in più rispetto al tirocinio. Per me è stato uno schiaffo”.

Il video è stato condiviso su TikTok dalla sua stessa amica, a ribadire l’importanza e la correttezza del suo ragionamento. In poche ore ha raggiunto migliaia di visualizzazioni, raggiungendo ogni altro social e anche le pagine web dei giornali. Chissà se sentiremo ancora parlare di lei, ma le premesse ci sono tutte.

