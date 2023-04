Nella notte di ieri, intorno alle 23:30, si è verificato un grave incidente stradale sulla strada provinciale 231, nei pressi della città di Bitonto, in provincia di Bari. Il bilancio dell’incidente è di quattro giovani morti, di cui non si conosce ancora l’identità, e due feriti gravi, un ragazzo e una ragazza.



Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, nell’incidente sarebbero coinvolte due auto, una Renault Scenic e una Opel Corsa, che si sono scontrate frontalmente. Le quattro vittime erano a bordo della Opel che, a seguito dell’impatto, è finita fuori dalla carreggiata.



Una delle due persone ferite, una ragazza, è stata sbalzata fuori dall’abitacolo riportando diverse fratture ed è ora ricoverata presso l’ospedale Di Venere di Bari. Il conducente dell’auto, invece, avrebbe riportato una frattura alla colonna vertebrale, all’altezza del collo, ed è attualmente ricoverato presso il Policlinico del capoluogo pugliese.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia stradale e i vigili del fuoco per i rilievi del caso e per accertare le cause dell’incidente. Al momento non si hanno ancora notizie sulle dinamiche del sinistro.



È una notizia molto triste e dolorosa che ha scosso profondamente la comunità di Bitonto e di tutta la provincia di Bari. Ci uniamo al dolore delle famiglie delle vittime e ci auguriamo una pronta guarigione per i feriti. Allo stesso tempo, è importante ricordare l’importanza di rispettare le regole del codice della strada e di guidare con prudenza, al fine di evitare simili tragedie.