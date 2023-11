Antonio Cassano risponde per le rime a Bobo Vieri dopo l’abbandono della Bobo TV. Lasciato a piedi con un annuncio unilaterale dall’ex campione azzurro, Fantantonio risponde e guadagna il suo ventesimo tapiro d’oro dalle mani di Valerio Staffelli. A Striscia la notizia, Cassano sbotta: “Nella mia vita le uniche persone che possono comandarmi sono mia moglie e i miei figli”.

LEGGI ANCHE: Caso Giambruno, Mediaset perde 151 milioni per colpa del conduttore e si trova nel mirino di Meloni

Cassano risponde a Vieri

Cassano, dopo l’allontanamento, risponde a Vieri. La trasmissione con numeri incredibili nata sul canale streaming Twitch, ideata in pandemia da Christian Vieri, avrebbe problemi di gestione economica, come lasciato intendere dallo storico amico di Vieri, l’ex calciatore di Bari e Inter, Nicola Ventola.

Questo ha portato alla decisione di restare da solo e dare spazio ad altri programmi. Ma non è tutto. Alle frizioni tra Vieri e Cassano, che ci sono sempre state in questi quattro anni, la vera rottura ha riguardato l’ex difensore nerazzurro, Lele Adani. Il quale ha realizzato diverse storie su Instagram per spiegare che le divergenze erano ormai insanabili.





E Cassano cosa sostiene? “I soldi non c’entrano niente, quelli li ho per tutta la vita” ha dichiarato a Staffelli. “La BoboTv è un progetto che abbiamo creato assieme, con condivisione e amicizia. Quando la condivisione viene meno, allora ognuno va per la sua strada”. “Vieri voleva comandare?”, chiede Staffelli. “Dovresti chiederlo a lui. Nella mia vita le uniche persone che possono comandarmi sono mia moglie e i miei figli. Noi tre (Cassano, Adani e Ventola, ndr) avevamo un’idea, volevamo andare avanti come sempre. Ma per farlo serve che si decida in quattro: non deve decidere uno solo e non si deve decidere in cinque“. Il dubbio riguarderebbe l’eventuale ingresso di un quinto personaggio. Su questo, però, Cassano non si sbilancia.

LEGGI ANCHE: Heather Parisi contro Mediaset, riaperte vecchie ferite. Cosa sta succedendo