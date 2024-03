Una notizia terribile arriva da Varcaturo, frazione della cittadina di Giugliano, nel Napoletano. Il cadavere di un uomo è stato ritrovato dai carabinieri vicino ad un cavalcavia. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, l’uomo sarebbe morto da circa due mesi. Non si consce ancora la sua identità, ma potrebbe trattarsi di una persona senza fissa dimora. Si attendono ora gli esiti dell’autopsia per stabilire con certezza cause e data della morte.

Di chi è quel cadavere

Nella serata di domenica 17 marzo è stata la polizia locale ad allertare i carabinieri, dopo la segnalazione della presenza di un cadavere in avanzato stato di decomposizione. A quel punto i militari dell’Arma sono intervenuti sotto il cavalcavia nei pressi dello sbocco stradale della Strada Statale 7quater che va da Pozzuoli a Lago Patria, solitamente molto trafficata perché dà accesso alla Domitiana e alla Tangenziale di Napoli.

Il medico legale, intervenuto su indicazione della Procura di Napoli Nord, dopo una prima ispezione del cadavere avrebbe datato il decesso a circa due mesi fa. Rinvenuti sul posto anche alcuni effetti personali del morto, ma nessun documento. Non sono stati trovati nemmeno segni di lesioni esterne sul corpo.

